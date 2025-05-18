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İstanbul'da yaz sıcaklıkları görülecek: Meteoroloji uzmanı tarih verdi

İstanbul'u etkisi altına alan kapalı ve yağışlı hava sonra gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan tahminlere çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağmurlu havaların gideceğini sıcak havaların geleceğini söyledi.

İstanbul'da yaz sıcaklıkları görülecek: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Mustafa Fidan

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da ayın 20'sinden sonra yaz sıcaklarına doğru gidiyoruz. Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz'de olacak, diğer bölgelerde yok" şeklinde konuştu.

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İstanbul ve Trakya'nın birçok ilinde yağmur etkisini sürdürdü. Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinin yağışlı olması beklenirken Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı geldi.

"YAĞMUR YOK, SICAKLIKLAR ARTIYOR"

CNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, "Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da ve Karadeniz'de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil. Dışarı çıkabilirsiniz, gayet güzel romantik bir hava var, biraz ıslanın, ondan da bir şey olmaz. Güney Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına var. Diğer bölgelerde yağmur yok, sıcaklıklar artıyor" ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL'DA AYIN 20'SİNDEN SONRA YAZ SICAKLIKLARINA DOĞRU GİDİYORUZ"

Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu'da 35 dereceleri geçecek sıcaklıklar. İstanbul'da ayın 20'sinden sonra yaz sıcaklarına doğru gidiyoruz. Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz'de olacak, diğer bölgelerde yok. Ondan sonraki günlerde Türkiye'de pek yağış kalmıyor, çarşambadan sonra sıcaklıklar artmaya başlıyor. İzmir, 32-33 dereceyi görecek. Adana, 40 dereceyi bulacak. Ankara, 30 dereceye yaklaşacak. Osmaniye ve Hatay da 40 dereceyi geçecek."

17 Mayıs 2025
17 Mayıs 2025

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