İstanbul'da yeni dönem: 50 cm'den fazla yaklaşamayacaklar, kamera artık zorunlu, kaldırım işgaline 50 lira ceza

İstanbul Valiliği 'hanutçuluk' olarak bilinen müşterileri rahatsız edici ticari baskıları önlemem için yeni adımlar attı. Yayınlanan genelgede artık iş yerlerine kamera zorunluluğu getirildi. Çalışanlar iş yeri önünden geçenleri davet ederken 50 santimetreden daha fazla yaklaşamayacak. Ayrıca, meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışı yapanlar da 50 lira ceza kesilecek.

İstanbul Valiliği bazı iş yerlerince sergilenen ve "hanutçuluk" olarak da bilinen davranışların önüne geçilmesi için yeni önlemler aldı. Valilik tarafından yayınlanan genelgeye göre, iş yerlerine kamera zorunluğu getirilirken; iş yeri sahipleri ya da çalışanları, iş yeri önünden 50 santimetre mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere "hoş geldiniz" diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunamayacak.

KAMU DÜZENİ İÇİN YENİ ADIM

İstanbul'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığına yer verilen genelgede turistlerin kentte huzur ve güven içinde vakit geçirebilmeleri, kamu düzeni ve şehrin imajı açısından önem arz ettiğine yer verildi.

TEMAS YASAKLANDI

İş yerlerinde sergilenen bazı davranışların turistlerin güvenliğini ve huzurunu tehdit ettiğine yerilen genelgede, "Ancak, bazı iş yerlerince sergilenen ve "hanutçuluk" olarak da bilinen davranışlar (müşterilerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi veya ticari baskıya maruz bırakılması) hem ilimizin turizm imajını olumsuz etkilemekte, hem de esnafın genel itibarına zarar vererek turistlerin güvenlik ve huzurunu tehdit etmektedir. Bununla birlikte, ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

CEZASI 50 LİRA

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesine ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8. maddesinin F fıkrasına yer verilen açıklamada, "'Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, 50 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir. Mezkur Kanun'un 38. maddesince yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idari para cezası verilir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 8. maddesinin f fıkrasınca her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, mahallin en büyük mülki amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir hükümleri' uyarınca, söz konusu fiillerin önlenmesi amacıyla idari yaptırımlar uygulanabilmektedir. Ancak, turistik bölgelerde faaliyette bulunan bazı iş yerlerine, hanutçuluk yapıldığı gerekçesiyle emniyet birimlerince uygulanan cezai işlemler hakkında Valiliğimize muhtelif şikayetler ulaşmaktadır" denildi.

KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ! 10 GÜNE KADAR CEZA...

Hanutçuluğa karşı alınan önlemlere de yer verilen genelgede, "Bu kapsamda, haksız şikayetlerin önüne geçilmesi, iş yerlerinin daha huzurlu ve güvenli çalışabilmesi, denetimlerin şeffaf şekilde yürütülmesi ve esnaf ile vatandaş arasında güven ortamının oluşmasını teminen bazı tedbirlerin alındığı kaydedildi. Alınan önlemler çerçevesinde turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması, esnafımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi, belediyeler ve emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi, emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve dron kullanımının sağlanması, iş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 santim mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere hoş geldiniz diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması, iş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi, iş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün , üçüncü ihlalde 10 gün) gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

