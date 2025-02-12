İstanbul'da yoğun sis! Boğazda göz gözü görmedi... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Yurdun büyük bir bölümünü etkileyen soğuk hava İstanbul'da da etkili oldu. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde de devam etti ve hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Öte yandan kentin büyük bir bölümünde sis etkisini gösterdi. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

SÜRÜCÜLER KÖPRÜLERDE KONTROLLÜ İLERLİYOR

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sisin etkili olduğu bölgelerde havadan yapılan çekimlerde ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. İşte o fotoğraflardan bazıları:

(AA)



Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır