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  4. İstanbul’da yol verme kavgası büyüdü! Taksi şoförü IETT otobüsünün önünü kesti, otobüsteki yolcu “Polisim, seni alırım” diye tehdit edince işin rengi değişti

İstanbul’da yol verme kavgası büyüdü! Taksi şoförü IETT otobüsünün önünü kesti, otobüsteki yolcu “Polisim, seni alırım” diye tehdit edince işin rengi değişti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 09:47
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Fatih'te pes dedirten olay! Taksi şoförü Ersin Cengiz, yol verme tartışması nedeniyle şoför Ali Güzel'in kullandığı İETT otobüsünün önünü kesti. Taksiden inen Cengiz, otobüse yumruk atarken otobüsteki bir yolcu ise “Bak ben polisim seni alırım" diyerek taksi şoförünü uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da yol verme kavgası büyüdü! Taksi şoförü IETT otobüsünün önünü kesti, otobüsteki yolcu “Polisim, seni alırım” diye tehdit edince işin rengi değişti

Olay, 10 Şubat'ta saat 14.15 sıralarında Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Ali Güzel kullandığı İETT otobüsüyle iddiaya göre Ersin Cengiz'in kullandığı taksinin önüne kırdı. Kornaya basan taksi şoförü Cengiz, Güzel'i uyarmak istedi. O sırada otobüsün önünü kesen şoför Cengiz, taksiden inerek Güzel'in bulunduğu otobüse doğru yürümeye başladı. Kapıya vuran Cengiz, kapıyı açmasını söyledi.

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'POLİSİM SENİ ALIRIM'

İETT otobüsünün şoförü Güzel'in kapıyı açmaması üzerine Ersin Cengiz uzaklaşmadı. Bu sırada araya girerek "Bak polisim seni alırım" diyen yolcuya “Alırsan al" diyerek karşılık verdi. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaşan Cengiz, ardından taksisine binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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'OTOBÜSÜN CAMINA YUMRUK ATTIM'

Olayla ilgili konuşan taksi şoförü Ersin Cengiz, “Fındıkzade-Çapa'da yolcumu indirdim çıktım. Normal şeridimde giderken otobüs şoförü önüme kırdı. Ben ışıklarda yanına yaklaşıp 'Ne yapıyorsun' dediğim de bana sinkaflı şekilde küfretti. Sonra ben sorun çıkmasın diye şeridimde devam ederken, beni kaldırımla otobüsün körüğü arasında sıkıştırdı. Ben de anlık bir refleksle önüne kırdım ve indim. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda el işareti yaptı. Ben de sinirlenerek otobüsün camına bir yumruk vurdum. Ondan sonra gaza basarak otobüsle iki defa üstüme geldi. Sonra sinkaflı küfürler etti. İçeride bir kişi polis olmamasına rağmen kendini polis olarak tanıttı ve 'Alırım seni' dedi. Ben de madem polissen onu neden uyarmıyorsun dedim. Onun otobüste de benim takside de kamera var. Buyursun gelsin davacı olsun" dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Şoför İETT kavga taksi otobüs yol
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