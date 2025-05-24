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İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat: Çalışma nedeniyle 6 gün trafiğe kapalı olacak! İşte kapanacak yollar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 6 gün sürecek olan çalışma nedeniyle bazı yolları kapattı. Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola nedeniyle otoyola

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat: Çalışma nedeniyle 6 gün trafiğe kapalı olacak! İşte kapanacak yollar

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Otoyoldaki alana getirilen iş makineleri yardımıyla gişelerin kaldırılma çalışması başladı.

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24 saat esaslı yürütülecek çalışmalar 6 gün sürecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden (UYM) yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, "kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapılması işi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacağı, Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılıp, sürücülerin alternatif yolları kullanabileceği belirtilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul yol
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