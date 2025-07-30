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İstanbul'da yürekleri ağıza getiren olay! Elinde tüfek üzerinde tavşan kostümü...

Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Oyuncak tahta tüfek taşıdığı belirlenen A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da yürekleri ağıza getiren olay! Elinde tüfek üzerinde tavşan kostümü...
Çiğdem Sevinç

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İstanbul da yürekleri ağıza getiren olay! Elinde tüfek üzerinde tavşan kostümü... 1

15 YAŞINDA BİR ÇOCUKMUŞ

Çekilen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenilen şüphelinin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucunda Araba Yolu Caddesi üzerinde metro istasyonunda maske ile yakalandı.

İstanbul da yürekleri ağıza getiren olay! Elinde tüfek üzerinde tavşan kostümü... 2

OYUNCAK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul da yürekleri ağıza getiren olay! Elinde tüfek üzerinde tavşan kostümü... 3

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro tüfek
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