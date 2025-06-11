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İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü! Genç kadını gören polisi aradı

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İstanbul'daki Haliç Metro Köprüsünün altında bulunan demirlerden sarkan kadın ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde önlem aldığı olayda kadın, polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşlar kadının kurtarılması üzerine alkış tuttu.

İstanbul'daki intihar girişimi, 9 Haziran Pazartesi saat 19.30 sıralarında Fatih Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı.

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GÖREN HEMEN POLİSİ ARADI

Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı.

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Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde beklemeye başladı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, köprünün yürüyüş yoluna çıkarıldı.

VATANDAŞLAR ALKIŞ TUTTU

Kadının ikna edildiğini gören vatandaşlar ise alkış tuttu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Haliç Köprüsü
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