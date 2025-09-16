İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi... 11 kişi tutuklandı

Türkiye'de son zamanların en önemli konularından biri uyuşturucuyla mücadele. Bu kapsamda İstanbul Emniyeti de il genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Son bir haftada İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında; 510 kilogram uyuşturucu madde, 1 Milyon 300 bin adet uyuşturucu hap, 75 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız şu ifadelere yer verdi:



"Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik son bir hafta içerisinde İstanbulumuzun altı ilçesinde yapılan operasyonlar sonucunda 11 şahıs gözaltına alınmış, tamamı tutuklanmıştır.

"UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE ALANIMIZ ÇOK GENİŞ"

Uyuşturucuya karşı mücadele alanımız çok geniş: okulda, sokakta, siber alanda kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadeledeki en büyük destekçimiz İstanbul halkıdır"