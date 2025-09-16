HABER

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi... 11 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyeti, 6 ilçede zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında kilolarca uyuşturucu madde, binlerce hap ve katkı maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de son zamanların en önemli konularından biri uyuşturucuyla mücadele. Bu kapsamda İstanbul Emniyeti de il genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul da zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi... 11 kişi tutuklandı 1

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Son bir haftada İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında; 510 kilogram uyuşturucu madde, 1 Milyon 300 bin adet uyuşturucu hap, 75 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

İstanbul da zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi... 11 kişi tutuklandı 2

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız şu ifadelere yer verdi:

"Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik son bir hafta içerisinde İstanbulumuzun altı ilçesinde yapılan operasyonlar sonucunda 11 şahıs gözaltına alınmış, tamamı tutuklanmıştır.

İstanbul da zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi... 11 kişi tutuklandı 3

"UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELE ALANIMIZ ÇOK GENİŞ"

Uyuşturucuya karşı mücadele alanımız çok geniş: okulda, sokakta, siber alanda kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadeledeki en büyük destekçimiz İstanbul halkıdır"

İstanbul uyuşturucu Selami Yıldız
