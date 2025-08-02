İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi, yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde, saat 23.30 civarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıktı ve minibüse çarptı. Çarpışmanın ardından zincirleme kaza meydana geldi ve toplam 16 araç birbirine girdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, kaza bölgesinde geçici süreyle kontrollü şekilde durduruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışanların bir kısmı araçlardan kendi imkanlarıyla çıkarılırken, diğerleri çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Temizlik ve kumlama çalışmaları yapıldıktan sonra araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.

"ARACIM YAKLAŞIK 3-3,5 METRE KAYDI"

Kazazedelerden Nazım Altun, kazanın gelişimini şu sözlerle anlattı:

"Bana arkadan vuruldu. Çarpan aracın sağ şeride kayması ve ardından diğer araçların da karışmasıyla zincirleme kaza oluştu. Aracım yaklaşık 3-3,5 metre kaydı. Öndeki aracın durması sayesinde durabildim ancak başka bir aracın arkadan çarpması kazayı başlattı. Arabam sağ şeride savruldu ve yan döndü. Sonrasında diğer araçlar da çarpıştı."

Yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından otoyol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır