İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul D-100 Karayolu yan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yan yol Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önündeki araca vurdu. Öte yandan park halinde bulunan başka bir otomobil de kaza nedeniyle hasar aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Yan yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
