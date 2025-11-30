İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yan yol Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önündeki araca vurdu. Öte yandan park halinde bulunan başka bir otomobil de kaza nedeniyle hasar aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Yan yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndüKaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır