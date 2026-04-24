İstanbul'da zincirleme trafik kazası!

Kaza, saat 18.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi İGTOT Çarşısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce seyir halindeki 4 araca çarptı, ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetin şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA