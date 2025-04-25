İstanbul'daki 6,2'lik sarsıntının ardından AFAD Deprem Bilim Kurulu toplandı! 300'den fazla sensör izlemede...

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12:49'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbullu vatandaşlarda büyük bir panik yaşattı. 13 saniyelik depremin ardından herkes kendisini dışarıya atarken, bazı vatandaşlar 2 gündür geceyi parklara ve açık alanlara kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Depremin ardından ise Türkiye’nin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan 'AFAD Deprem Bilim Kurulu' üyeleri toplanarak, deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ARTÇI SARSINTILAR NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE BELLİ BİR BÜYÜKLÜĞE VARAN DEPREMLER OLMASI MUHTEMELDİR"

Değerlendirilmelerin ardından, "6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizması göstermektedir. İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 5-6 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir” denildi.

AFAD'IN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Öte yandan AFAD'ın erken uyarı sistemi olarak bilinen HAY (Haber alma ve yayma) sisteminde birbirinden farklı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerden biri kısa mesaj. Risk durumunda, bölgedeki tüm vatandaşlara kısa mesaj gönderilerek, uyarılıyor. İkinci yol ise belediyelerin anons sistemleri ve camilerin hoparlörleri uyarı için kullanılıyor. Üçüncüsü ise mobil siren sistemleri. Tsunami veya doğal bir afet oluştuğunda sirenlerle vatandaşlar uyarılıyor. Bir başka yöntem ise titreşimli mesaj sistemi. Büyük risklerde kullanılıyor. Çok titreşimli, rahatsız edici boyutta uyaran bir sistem.

SENSÖRLERLE SİSMİK HAREKETLER TAKİP EDİLİYOR

Ayrınca Marmara Bölgesi’nde, 300’ün üzerinde sensörle sismik hareketler takip ediliyor. AFAD’ın yanı sıra Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün de istasyonları bulunuyor. AFAD tarafından Marmara’da derin kuyu sismometre ağı kurulumunu amaçlayan GONAF projesi yürütülüyor. Uzun süre önce başlayan bu proje kapsamında Marmara’nın doğusunda şu ana kadar 7 derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuruldu.

AÇIĞA ÇIKARDIĞI ENERJİ 30 BİN TON DİNAMİTE EŞDEĞER

Öte yandan dün akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AFAD depremin azalarak bitme eğiliminde olduğunu duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 30 kTon TNT’nin üzerinde olup 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen 5.8’lik depremin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir"