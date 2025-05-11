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İstanbul'daki çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

Anneler Günü dolayısıyla İstanbul'daki birçok çiçekçide sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

İstanbul'daki çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

Anneler Günü'nde, annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren kentin çeşitli noktalarındaki çiçekçilerin yolunu tuttu.

Şişli'deki Halaskargazi Caddesi ve Taksim'de sokakta tezgah açan çiçekçiler, Anneler Günü için hazırladıkları buketleri satışa sundu. Bazı kişiler özenle hazırlanan çiçekleri satın alırken bazıları annelerinin sevdiği çiçeklerden buket yaptırdı.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayanlar, annelerine çiçek almak için adeta çiçekçilere akın etti. Anneler Günü'ne özel hazırlanan rengarenk çiçeklerin satışa sunulduğu mahalledeki çiçekçide uzun kuyruk oluştu.

Bahçelievler ve Zeytinburnu'ndaki çiçekçilerde de Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanırken esnaf da yoğun mesai yapıyor.

Bahçelievler'de çiçekçilik yapan Bayram Erevli, bugünü özellikle beklediklerini belirterek, satışların akşama doğru daha çok artacağını söyledi.

Ataşehir'deki çiçekçiler de gülden laleye, karanfilden orkideye, papatyadan kasımpatıya kadar çeşit çeşit çiçeklerle dükkanlarını doldurdu.

Çiçekçi olan babasının dükkanına yardıma geldiğini belirten Oğuzhan Güneş, özel bir gün olduğu için yoğunluk yaşandığını, gül ve lale gibi çiçekler ile buketleri müşterilerin talebini karşılamak için ellerinde bulundurduklarını anlattı.

Çiçekçilerde özellikle canlı çiçeklere olan talep dikkati çekerken, gül, karanfil ve orkide en çok tercih edilen türler arasında yer alıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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anneler günü Çiçekçi İstanbul çiçek
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