İstanbul'daki görüntüler tepki çekti! Naci Görür o firmanın reklamında yer aldı

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, son günlerde yaptığı deprem uyarıyla gündem olurken sosyal medyada bir görüntü tepki çekti. Deprem Bilimci Prof. Naci Görür, deprem toplanma alanına 72 katlık rezidans diken bir firmanın reklam yüzü oldu.
İstanbul Şişli'de yer alan reklam panosunda Görür'ün "Depremi durdurmayacağımıza göre yapmamız gereken deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmaktır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu reklam panosuna vatandaşlar tepki gösterdi.
Alan, İstanbul'da 4 ay önce meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası kentteki toplanma alanları ile gündeme gelmiş ve vatandaşlar tarafından alanın inşaat şantiyesine çevrilmesi tepkilere yol açmıştı.
