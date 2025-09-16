HABER

İstanbul'daki görüntüler tepki çekti! Naci Görür o firmanın reklamında yer aldı

İstanbul Şişli'de gündeme gelen deprem toplanma alanında şimdi bir rezidans yükseliyor. 6.2'lik deprem sonrası kentteki toplanma alanları gündem olmuştu. Vatandaşlar toplanma alanına inşaat yapılmasına karşı çıkmıştı. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'ün de firmaya ait reklam panosunda yer alması ise vatandaşların tepkisini çeken ayrı bir konu.

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, son günlerde yaptığı deprem uyarıyla gündem olurken sosyal medyada bir görüntü tepki çekti. Deprem Bilimci Prof. Naci Görür, deprem toplanma alanına 72 katlık rezidans diken bir firmanın reklam yüzü oldu.

REKLAM PANOSUNA TEPKİ GÖSTERDİLER

İstanbul Şişli'de yer alan reklam panosunda Görür'ün "Depremi durdurmayacağımıza göre yapmamız gereken deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu reklam panosuna vatandaşlar tepki gösterdi.

6.2'LİK DEPREM SONRASI 'TOPLANMA ALANLARI' GÜNDEM OLMUŞTU

Alan, İstanbul'da 4 ay önce meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası kentteki toplanma alanları ile gündeme gelmiş ve vatandaşlar tarafından alanın inşaat şantiyesine çevrilmesi tepkilere yol açmıştı.

16 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

En Çok Aranan Haberler

