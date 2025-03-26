İstanbul'daki gösterilerle ilgili 143 adrese operasyon yapıldı: 106 gözaltı

İstanbul'da devam eden eylemlerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenledi. Ekipler toplamda 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldı.

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