İstanbul'daki gösterilerle ilgili 143 adrese operasyon yapıldı: 106 gözaltı

İstanbul'da devam eden eylemlerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 143 adrese operasyon düzenledi. Ekipler toplamda 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldı.
İstanbul'da devam eden eylemlerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenledi. Ekipler toplamda 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum