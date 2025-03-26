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  4. İstanbul'daki gösterilerle ilgili 143 adrese operasyon yapıldı: 106 gözaltı

İstanbul'daki gösterilerle ilgili 143 adrese operasyon yapıldı: 106 gözaltı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.03.2025 14:20
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İstanbul'da devam eden eylemlerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 143 adrese operasyon düzenledi. Ekipler toplamda 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldı.

İstanbul'daki gösterilerle ilgili 143 adrese operasyon yapıldı: 106 gözaltı

İstanbul'da devam eden eylemlerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenledi. Ekipler toplamda 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul eylem
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