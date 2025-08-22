HABER

İstanbul'daki kanlı cinayet kamerada! Yaşları henüz 17 ve 18...

İstanbul Eyüpsultan'da 48 yaşındaki Muammer Öztürk evine gitmek üzere sabahın erken saatlerinde aracına binmişti. 3 şüpheli Öztürk'e silahlı saldırı düzenleyip Öztürk'ü ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Öztürk kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Korkunç olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Korkunç olay Akşemsettin mahallesinde 7 Ağustos tarihinde meydana geldi. Sabah işine gitmek için otomobiline binen Muammer Öztürk uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Muammer Öztürk hayatını kaybederken, saldırganlar olayın ardından kaçmıştı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine 2 kişi olarak geldikleri, bir şüphelinin ise araca ateş ettiği görüldü.

Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

17 VE 18 YAŞINDALARMIŞ...

Olayda silah kullanan M.T.U.(18) Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla yanında bulunan M.C.B. ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayla ilgili 17 yaşındaki N.B.A.’nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3’e çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Saldırının eskiye dayalı bir husumet sonucu meydana geldiği belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.U ile N.B.A. tutuklanırken, M.C.B. yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

