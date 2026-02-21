HABER

Yağış sonrası topraktan kaydı, kayalar yolu kapattı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında toprak kaymas meydana gelirken, düşen kaya parçaları yolu kapattı.

Aydın genelinde olduğu gibi Koçarlı ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar sebebiyle Çeşme ve Karacaören yolunda toprak kayması meydana geldi. Yumuşayan ve kayan toprak üzerindeki kaya parçaları da yola düştü.

Yol kısmen trafiğe kapanırken, şans eseri olay da yaralanan olmadı. Gün boyu teyakkuz halinde olan Koçarlı Belediyesi ekipleri, ihbarların ardından bölgeye giderek çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı çalışması sonrasında yol temizlenerek güvenli hale getirilirken yeniden trafiğe açıldı.

Konu ile ilgili Koçarlı Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Özgür Arıcı'nın talimatları ile Çeşme ve Karacaören yolunda meydana gelen taş kayması ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, yol temizlenerek ulaşım güvenli hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA

