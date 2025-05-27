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İstanbul'daki kanlı infaz kamerada! Otomobilinin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdılar

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Kağıthane'de gerçekleşen kanlı pusuda 28 yaşındaki İsmet Göksal otomobilinde vurularak öldürüldü. Söz konusu kanlı infazla ilgili yeni detaylar ve saldırı anı görüntüsü ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, motorize yunus polisi tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin poliste 30 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı

Kağıthane'deki kanlı infaz, dün saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a, sokakta bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

DİREKSİYON BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ, ARACI ÇARPARAK DURDU

Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

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YANINA GELİP BİR KEZ DAHA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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KISKIVRAK YAKALANDILAR

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisi, olay yerinden kaçan saldırganlar H.A.(31) ve A.B.’yi (17) araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına aldı.

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SALDIRGANLARIN 30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın araca ateş açtığı, aracın hızlanıp bir araca çarptığı, saldırganın ise peşinden gidip tekrar araca ateş açtığı anlar görülüyor.

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Bir diğer görüntüde ise silahlı saldırganın aracın yanında koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için arabanın yanına koştuğu anlar yer alıyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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