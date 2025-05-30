İstanbul'da skandal matbaa! Milyarlarca lira değerindeki sahte döviz ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı

İstanbul'da kalpazanlar için düğmeye basıldı! Operasyonda 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirilirken yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Dün gerçekleşen operasyonun detayları ortaya çıktı.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili detayları şöyle paylaştı:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve

Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA SAHTE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

SAHTE PARA ÜRETEN MATBAA ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz!"

İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik ❗



⛔ Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile… pic.twitter.com/7fMR2M4790 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır