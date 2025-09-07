İstanbul’dan Kilyos plajına toplu taşıma ile nasıl gidilir? İstanbul’dan Kilyos plajına toplu taşıma ile ulaşım rehberi

Kilyos konumu nedeniyle İstanbulluların kısa mesafedeki bir kaçış noktasıdır. Hafta sonları daha kalabalık bir nüfusa sahip olsa da yine de şehrin merkezine kıyasla daha rahatlatıcı bir atmosfere sahiptir. Kişiler denizin ve güneşin tadını çıkarırken, çevredeki restoranlarda taze balık ürünlerini tadını çıkarırlar. Kilyos’un sunduğu ortam sayesinde birçok kişi günübirlik ya da kısa süreli tatillerinde burayı tercih ederler. Bu noktada İstanbul Kilyos arası ulaşım seçenekleri sıklıkla araştırılır.

İstanbul’dan Kilyos plajına toplu taşıma ile nasıl gidilir?

Kilyos bölgesi geniş sahili, eğlence yerleri ve sosyal etkinlikleriyle yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi kendine çeken bir noktadır. İstanbul’un merkezine uzak gibi görünse de ulaşım seçeneklerinin fazla olması sayesinde buraya gitmek oldukça kolaydır. Kilyos’a gitmek isteyenlerin bilmesi gereken ilk şey hafta içi daha sakin olduğudur. Buraya gidecek kişiler için hafta sonları yoğun olabileceği sabah erken saatlerde yola çıkmaları tavsiye edilmektedir.

Kilyos ulaşım seçenekleri söz konusu olduğunda ilk olarak Sarıyer merkeze ulaştıktan sonra minibüs veya taksi kullanarak plaja gitmek mümkündür. Bu seçenek özellikle Sarıyer çevresinde ikamet edenler ya da Beşiktaş–Maslak hattından gelenler için oldukça kolaydır. Konforlu ve hızlı bir şekilde gitmek isteyenler için taksi uygun olabilir. Fakat taksi ücretleri diğer ulaşım yöntemlerine göre daha fazla olabilir.

Bir diğer yaygın ulaşım yöntemi ise Hacıosman Metro Durağı’ndan kalkan 151 numaralı İETT otobüsüdür. Bu otobüs hattı doğrudan Kilyos’a gider. Toplu taşımayı tercih edenler için en rahat alternatiflerden biri olarak öne çıkar.

Bununla beraber Sarıyer’den hareket eden minibüsler ve dolmuşlar da Kilyos yönüne doğru gitmektedir. Buradan kalkan araçlar gün içerisinde sık aralıklarla sefer yaparlar. Bilhassa yaz dönemindeki yoğunluktan dolayı sefer sıklığı artış gösterir. Kilyos’taki plajlara ulaşmak isteyen kişiler buradaki minibüsleri kullanarak kısa sürede Kilyos plajına ulaşabilirler.