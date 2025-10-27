İstanbul deniz ulaşımında fırtına alarmı: Şehir hatları seferlerinde iptaller yaşanıyor

Olumsuz Hava Koşulları İDO ve BUDO Seferlerini Vurdu

İstanbul'da 27 Ekim 2025 tarihinde etkili olan fırtına, şehir hatları seferlerinde aksamalara neden oldu. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İptaller, özellikle Marmara Denizi'ndeki dalga yüksekliğinin artması ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu meydana geldi.

İDO'da toplam 4 sefer iptal edilirken, BUDO'da ise 5 sefer yolcularını taşıyamayacak. İptal edilen seferler arasında Bandırma, Yenikapı, Kadıköy, Bursa, Armutlu, Eminönü ve Mudanya hatları bulunuyor. Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmelerini ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmelerini öneriyor.

İptal edilen seferlerin tam listesi şu şekilde:

İDO:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO:

08.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya

09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci

10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci

11.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya

11.30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu

Hava durumu tahminlerine göre, fırtınanın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle, deniz ulaşımında yeni iptallerin yaşanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı. İDO ve BUDO, hava koşullarının iyileşmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için şirketlerin web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilendirmeler takip edilebilir.

İstanbul'da deniz ulaşımını etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşandı. Yolcuların seyahat planlarını yaparken hava durumunu dikkate almaları ve sefer bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor. Yetkililer, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle seferlerin normale döneceğini belirtiyor.