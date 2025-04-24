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İstanbul depremi sonrası Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi! "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek duyurdu: "Beklenen durum buydu"

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası "İstanbul'daki büyük deprem ne zaman olacak?" sorularını da beraberinde getirdi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

İstanbul depremi sonrası Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi! "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek duyurdu: "Beklenen durum buydu"
Cansu Akalp

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 5.9 olan 266 artçı sarsıntı yaşandı.
Geceyi evde geçirmek istemeyen vatandaşlar parklar, camiler ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda sabahladı. Deprem sonrası vatandaşların kafasında "Büyük İstanbul depremi bu muydu?", "Devamı gelecek mi?" gibi sorular oluştu.

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"KUZEY MARMARA'DA İLGİNÇ GELİŞMELER VAR"

Halkı paniğe sürükleyen deprem, uzmanlar tarafından sıklıkla uyarı yapılan büyük İstanbul depremine ilişkin endişeleri artırdı. Deprem sonrası konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var." diyerek depremin hangi yöne kaydığını paylaştı.

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"GERGİNLİK AKTARIMININ ÇOĞU DOĞUYA BÜYÜKÇEKMECEYE DOĞRU TAŞINDI"

Ercan, "Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var. Dün odak Silivri’den Büyükçekmece’ye doğru göç eden depremcikler, bu gün batı kolda Marmara Ereğlisine doğru dizilmeye başladı. Beklenen durum da buydu. Şu açık ki gerginlik aktarımının çoğu Doğuya B. Çekmeceye doğru taşındı." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Silivri
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