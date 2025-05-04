HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, "İddia edilenin aksine, otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziki saldırıya uğramıştı. Özel'i korumaları bölgeden uzaklaştırırken saldırgan Selçuk Tengioğlu da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de saldırının ardından ortaya atılan "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı.

AA-20250504-37842385-37842384-CHP_GENEL_BASKANI_OZELE_YUMRUKLU_SALDIRI

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklamaÇirkin saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı ile ilgili provokatif paylaşım uyarısıBakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e saldırı ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel istanbul emniyet müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in attığı gol İspanya'nın gündeminde! Rakip kaleciyi çaresiz bırakan füze...

Arda Güler'in attığı gol İspanya'nın gündeminde! Rakip kaleciyi çaresiz bırakan füze...

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın paylaşımı tepki toplamıştı! Görevden alındı

Suç makinesi saldırganın çocuklarını katlettiği ortaya çıkmıştı! Mezar taşındaki o yazı dikkat çekti

Suç makinesi saldırganın çocuklarını katlettiği ortaya çıkmıştı! Mezar taşındaki o yazı dikkat çekti

Sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.