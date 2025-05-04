İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziki saldırıya uğramıştı. Özel'i korumaları bölgeden uzaklaştırırken saldırgan Selçuk Tengioğlu da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de saldırının ardından ortaya atılan "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır