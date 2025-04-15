İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama! "Uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede bugün yeni bir sayfa açıldı"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ORKİNOS-BULUT adı verilen operasyon kapsamında 4 organize suç örgütünün hedef alındığını ve 234 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el konulduğu aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü X (eski adıyla Twitter) hesabından operasyonu şu ifadelerle duyurdu:
"İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya ’nın bu sabah duyurduğu gibi: Operasyonumuzun adı “ ORKİNOS-BULUT” Uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede bugün yeni bir sayfa açıldı."
Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları ile yürüttüğümüz bu büyük operasyonda, 4 ayrı uyuşturucu organize suç örgütü hedef alındı.
İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya’nın bu sabah duyurduğu gibi: Operasyonumuzun adı “ ORKİNOS-BULUT”— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) April 15, 2025
Uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede bugün yeni bir sayfa açıldı.🚨
Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları… pic.twitter.com/zfPwcs09lp
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