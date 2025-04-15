İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama! "Uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede bugün yeni bir sayfa açıldı"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ORKİNOS-BULUT adı verilen operasyon kapsamında 4 organize suç örgütünün hedef alındığını ve 234 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

"KARARLI MÜCADELEDE BUGÜN YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü X (eski adıyla Twitter) hesabından operasyonu şu ifadelerle duyurdu:

"İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya ’nın bu sabah duyurduğu gibi: Operasyonumuzun adı “ ORKİNOS-BULUT” Uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede bugün yeni bir sayfa açıldı."

Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları ile yürüttüğümüz bu büyük operasyonda, 4 ayrı uyuşturucu organize suç örgütü hedef alındı.

234 üst düzey suç örgütü üyesi yakalandı.

9’ u yurt dışında, 225 ’i yurt içinde gözaltına alındı.

10 ’u kırmızı bültenle aranan suçlulardı.

MASAK tarafından tespiti yapılan: 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şu ana kadar, yaklaşık 13 Milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyuldu.Nesilleri zehirlemeye çalışan bu suç şebekelerine asla göz açtırmayacağız."