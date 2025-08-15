HABER

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar ve Küçükçekmece’de denetimlere katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda 'Genel Asayiş ve Narkotik Uygulaması' gerçekleştirildi. Bağcılar’da uygulamalara katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, " İstanbul'un her sokağında, her köşesinde, her caddesinde huzur ve güvenliği için sahadayız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan uygulamalar kapsamında Bağcılar ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlükleri koordinesinle uygulama noktaları oluşturuldu.

Uygulama sırasında şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

Bağcılar’daki uygulama noktasını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı. Denetimler sonrasında vatandaşlarla sohbet eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, polis memurlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN SAHADAYIZ'

Uygulama noktasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul’un huzuru Türkiye'nin huzuru uygulamalarıyla bugünde Bağcılar’da 33 uygulama noktasında başta Narkotik suçlarla Mücadele Müdürlüğümüz, Asayiş Şube, Önleyici Şube Müdürlüğümüz ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle huzur nöbetindeyiz.

Gençlerimizi tehdit eden, neslimizi tehdit eden uyuşturucuya karşı mücadelede, şehir eşkıyalarına karşı mücadelede İstanbul sokaklarındayız. İstanbul’un her sokağında her köşesinde her caddesinde huzur ve güvenliği için sahadayız. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

