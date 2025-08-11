İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Balat’ta denetime katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile Balat Bölgesi’nde suçla mücadele kapsamında, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile drone destekli 'Dar alan şok uygulaması' gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücülere yönelik GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı yerinden takip ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldız, denetimlerin ardından Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR'

Uygulama noktasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurdur' anlayışıyla bugün de Fatih ilçemizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince uygulama noktamızda huzur nöbetindeyiz. Fatih ilçemiz tarihi ile, turizmi ile, dini ve kültürel yönüyle İstanbulumuzun en önemli ilçelerinden bir tanesi. Adeta kadim şehir İstanbulumuzun kalbi olan Fatih’te İstanbulumuzda, huzurumuza kasteden şehir eşkıyalarına, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz net ve bellidir, huzurlu ve güvenli İstanbul" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, "İstanbul’un her köşesinde olduğu gibi #Fatih ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdik.Tüm birimlerimizle sokak sokak, mahalle mahalle yürüttüğümüz denetimler; huzuru koruma irademizin ve suçla mücadeledeki kararlılığımızın en net göstergesidir. Uygulama sırasında mahalle esnafı ve sakinleriyle içten bir sohbet ederek onların görüşlerini dinledik, güvenli bir Fatih için omuz omuza olduğumuzu bir kez daha hatırlattık. Her hanede huzur, her sokakta güven sağlanana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır