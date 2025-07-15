İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 15 Temmuz paylaşımı: "15 Temmuz destanı tarihe altın harflerle kazındı"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Vatandaşlar hain darbe girişimi karşısında büyük bir milli duruş sergilerken, o gece yaşananlar hala akıllardaki yerini koruyor.
Aziz Milletimizin imzasını taşıyan zaferin 9. yılı 🇹🇷#15Temmuz Destanı tarihe altın harflerle kazındı. Bu destanı yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 🇹🇷#15Temmuz#DemokrasiveMilliBirlikGünü pic.twitter.com/uUnODuV8vO— Selami YILDIZ (@selamiyldz3310) July 14, 2025
15 Temmuz'un yıl dönümünde birçok açıklama yapılırken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz Milletimizin imzasını taşıyan zaferin 9. yılı. 15 Temmuz Destanı tarihe altın harflerle kazındı. Bu destanı yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"
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