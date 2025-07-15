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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 15 Temmuz paylaşımı: "15 Temmuz destanı tarihe altın harflerle kazındı"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hain darbe girişiminin 9'uncu yılında paylaşımda bulundu. Yıldız, "15 Temmuz Destanı tarihe altın harflerle kazındı. Bu destanı yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 15 Temmuz paylaşımı: "15 Temmuz destanı tarihe altın harflerle kazındı"
Melih Kadir Yılmaz

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Vatandaşlar hain darbe girişimi karşısında büyük bir milli duruş sergilerken, o gece yaşananlar hala akıllardaki yerini koruyor.

"15 TEMMUZ DESTANI TARİHE ALTIN HARFLERLE KAZINDI"

15 Temmuz'un yıl dönümünde birçok açıklama yapılırken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Milletimizin imzasını taşıyan zaferin 9. yılı. 15 Temmuz Destanı tarihe altın harflerle kazındı. Bu destanı yazan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

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İstanbul 15 temmuz emniyet müdürü Selami Yıldız
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