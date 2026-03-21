İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız emniyet çalışanlarının bayramını kutladı

Ramazan Bayramı tatilinde emniyet mensupları güvenlik için İstanbul'un her noktasında mesai yapıyor. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bayram tatili boyunca güvenlik ve asayiş için 7/24 çalışan polislerin bayramını kutladı.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ EMNİYET ÇALIŞANLARININ BAYRAMINI KUTLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, telsizle emniyet çalışanlarına anons geçerek bayramlarını kutlayan Selami Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi;

"Kıymetli mesai arkadaşlarımın. Birlik beraberlik içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'mızın milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, esenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Bu cennet vatanı bize emanet eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

İstanbul'umuzun huzuru için çalışan siz fedakar meslektaşlarımın en kalbi duygularla bayramını kutluyorum. Hepinize kolaylıklar dilerim, bayramınız mübarek olsun"