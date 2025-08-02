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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt’ta denetime katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin birçok noktasında genel asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Esenyurt’ta uygulamalara katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimleri yerinde takip etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt’ta denetime katıldı

İstanbul genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan uygulamalar kapsamında çeşitli ilçelerde sabit ve hareketli denetim noktaları oluşturuldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt’ta denetime katıldı 1

POLİS HELİKOPTERİYLE DE GÖZLEM YAPILDI

Uygulamalarda araçlar durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Denetimlere havadan da polis helikopteriyle de gözlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt’ta denetime katıldı 2

YILDIZ, SAHADAKİ POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİ ALDI

Esenyurt’ta uygulama noktasını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sahadaki polis ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, uygulamanın suçla etkin mücadele kapsamında yapıldığını belirtti.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt asayiş emniyet Selami Yıldız
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