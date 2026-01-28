HABER

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi

İstanbul Emniyeti'nin uyuşturucu satıcılarına karşı yoğun mücadelesi devam ediyor. Ocak ayında 14 ilçede 39 şüpheli gözaltına alındı ve 37'si tutuklandı. Yakalanan uyuşturucular İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir." ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 zanlıdan 37'si tutuklandı.

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi 2

39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 1-27 Ocak tarihlerinde Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar'da düzenledikleri operasyonlarda 39 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi 3

ELE GEÇİRİLENLER UYUŞTURUCULAR

Adreslerdeki aramalarda, 8 milyon 486 bin sentetik ecza hap, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin uyuşturucu hap, 208 bin captagon hap, 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi 4

HEPSİ VATAN EMNİYET'TE SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi 5

Suç ve suç unsurlarıyla mücadelelerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirten Yıldız, narkotik suçlarla ve uyuşturucuyla mücadelenin sadece bugünün değil, yarının da mücadelesi olduğunu ifade etti.

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi 6

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ İSTANBUL HALKININ BİZE DESTEĞİ"

Son 1 ayda İstanbul'daki 14 ilçede yaptıkları operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını bildiren Yıldız, "Operasyonlar sonucunda 308 kilogram uyuşturucu madde, 1 ton 168 kilogram uyuşturucu ham madde, 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız." diye konuştu.

İstanbul Emniyeti göz açtırmadı! Yakalanan uyuşturucuların hepsi böyle sergilendi 7

