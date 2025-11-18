İstanbul Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli tutuklandı! Selami Yıldız: "Zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız"

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 3-12 Kasım tarihleri arasında Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Beylikdüzü ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenledikleri 6 ayrı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 370 kilo 850 gram metamfetamin, 490 kilo 300 gram skunk, 70 kilo 995 gram eroin, 34 kilo 800 gram kokain, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap, 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

"MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına operasyona ilişkin bilgi vererek, "Gençliğimizin yanında geleceğimizi kurtarmak adına narkotik suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul'da cadde cadde, sokak sokak uyuşturucuyla mücadelemizi tüm ekiplerimizle birlikte vermekteyiz. Uyuşturucu, zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız." dedi.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Yıldız, Orkinos Bulut-2 operasyonu kapsamında da 142 şahıs gözaltına alındığını belirtti. Yıldız, "Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.