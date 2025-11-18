HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli tutuklandı! Selami Yıldız: "Zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu, zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız" dedi.

İstanbul Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli tutuklandı! Selami Yıldız: "Zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız"
Metin Yamaner

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 3-12 Kasım tarihleri arasında Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Beylikdüzü ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenledikleri 6 ayrı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 370 kilo 850 gram metamfetamin, 490 kilo 300 gram skunk, 70 kilo 995 gram eroin, 34 kilo 800 gram kokain, 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap, 72 kilo 200 gram katkı maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti nden uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli tutuklandı! Selami Yıldız: "Zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız" 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyeti nden uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli tutuklandı! Selami Yıldız: "Zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız" 2

"MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına operasyona ilişkin bilgi vererek, "Gençliğimizin yanında geleceğimizi kurtarmak adına narkotik suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul'da cadde cadde, sokak sokak uyuşturucuyla mücadelemizi tüm ekiplerimizle birlikte vermekteyiz. Uyuşturucu, zehir tacirlerinin peşinde, gençliğimizin yanındayız." dedi.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Yıldız, Orkinos Bulut-2 operasyonu kapsamında da 142 şahıs gözaltına alındığını belirtti. Yıldız, "Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keşan’da dere yatağında bir kişi ölü bulunduKeşan’da dere yatağında bir kişi ölü bulundu
Kazakistan’da ev yangını: 9’u çocuk 12 kişi öldüKazakistan’da ev yangını: 9’u çocuk 12 kişi öldü

Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü Selami Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.