İstanbul Emniyeti'nden uyuşturucuyla topyekün mücadele! Yüzlerce kişi tutuklandı, tonlarca madde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın "Topyekün mücadele" talimatıyla harekete geçen narkotik timleri, rekor yakalamalara imza attı. 2026 yılına girerken zehir tacizrlerine nefes aldırılmazken, tonlarca madde ele geçirildi ve yüzlerce isim tutuklandı.

GİZLİ İMALATHANEYE BASKIN

Sancaktepe’deki gizli imalathanede 2.7 milyon hap, Havalimanı’nda ise 2 milyar TL değerinde metamfetamin ele geçirilerek zehir hattı çökertildi.

MAGAZİN DÜNYASINA PEŞ PEŞE OPERASYON

İstanbul Emniyeti'nin koordinesinde yürütülen soruşturmalarda İspanya'daki 10 tonluk kokain gemisiyle bağlantılı 7 kişi ve magazin dünyasından yüzlerce isim gözaltına alındı.

'TORBACILAR' KISKIVRAK YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'ın bizzat takip ettiği sokak operasyonlarında, şafak vakti yapılan baskınlarda 'Torbacı' diye tabir edilen 80 satıcı kıskıvrak yakalandı.

ÜNLÜ OYUNCULAR VE FENOMENLER GÖZALTINDA

Aralarında tanınmış oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu yüzlerce isim gözaltına alınırken, 78 kişi tutuklandı.

Eş zamanlı olarak sokakların nabzını tutan ekipler; Avcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece gibi ilçelerde uyuşturucu satıcılarına baskınlar düzenledi. Koçbaşlarıyla girilen evlerde onlarca şüpheli yakalanırken; yüklü miktarda 'skunk' ve silah ele geçirildi.

Son olarak 20 Ocak 2026'da İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonlarda 641 şüphelinin daha yakalandığı belirtildi.