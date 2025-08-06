İstanbul emniyetinden 9 ilçede uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul emniyetinin uyuşturucuya karşı mücadelesi devam ediyor. Son olarak narkotik ekipleri 10.07.2025 ila 28.07.2025 tarihleri arasında 9 ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekletirdi.
🗓️ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce,10.07.2025 - 28.07.2025 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik 9️⃣ ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda;⬇️— Selami YILDIZ (@selamiyldz3310) August 6, 2025
📌 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
➖ 159 kilo 800 gram skunk,
➖ 72 kilo 480 gram kokain,
➖ 50 kilo… pic.twitter.com/RecYsl8TIt
Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 59 kilo 800 gram skunk, 72 kilo 480 gram kokain, 50 kilo 600 gram eroin, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 35 kilogram katkı maddesi, 12 kilogram reçine esrar, 133.270 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu tacirlerine karşı tavrımız net. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.
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