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İstanbul emniyetinden 9 ilçede uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul emniyetinden 9 ilçede uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul emniyetinin uyuşturucuya karşı mücadelesi devam ediyor. Son olarak narkotik ekipleri 10.07.2025 ila 28.07.2025 tarihleri arasında 9 ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekletirdi.

İstanbul emniyetinden 9 ilçede uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli tutuklandı 1

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 59 kilo 800 gram skunk, 72 kilo 480 gram kokain, 50 kilo 600 gram eroin, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 35 kilogram katkı maddesi, 12 kilogram reçine esrar, 133.270 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul emniyetinden 9 ilçede uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli tutuklandı 2

"GENÇLİĞİMİZİ, GELECEĞİMİZİ ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Öte yandan gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu tacirlerine karşı tavrımız net. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu istanbul emniyet müdürlüğü Selami Yıldız
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