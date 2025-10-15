HABER

İstanbul Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı! Son anda kurtuldular

İstanbul Esenyurt’ta otomobille gelen bir şahıs, kahvehanede oturan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Gençler saniyelerle kurtulurken, kurşunlar çevredeki araçlara isabet etti.

İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye silahlı saldırı! Son anda kurtuldular

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614 Sokak üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kahvehanede oturan gençleri hedef alarak otomatik silahla ateş açtı.

İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye silahlı saldırı! Son anda kurtuldular 1

RASTGELE KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırıyı fark eden gençler hızla kaçarken, panikleyen saldırgan rastgele ateş açmaya devam etti. Saldırgan, ardından geldiği araca binip olay yerinden kaçtı.

İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye silahlı saldırı! Son anda kurtuldular 2

ARAÇLARA İSABET ETTİ

Saldırını hedefindeki gençler ve kahvehanedeki diğer vatandaşlar saniyelerle yara almadan kurtuldu.

İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye silahlı saldırı! Son anda kurtuldular 3

Kurşunlardan bazıları çevredeki park halinde bulunan araçlara isabet etti.

İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye silahlı saldırı! Son anda kurtuldular 4

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

