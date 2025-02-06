Son dakika! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Alevler yükseliyor, çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! İstanbul Fatih'teki Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

DİĞER YAPILARA DA SIÇRADI

İlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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