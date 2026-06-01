İstanbul Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 1 Haziran 2026 Pazartesi hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-30 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22-24 dereceye düşecek. Nem oranı %50-60 aralığında. Bu durum hava sıcaklığını daha fazla hissedilir kılabilir. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında değişecek.

Bugün açık hava etkinlikleri için oldukça uygun bir gün. Piknik yapmayı düşünenler, açık hava yürüyüşlerine çıkmak isteyenler için ideal bir zaman. Denize girmek isteyenler de keyif alabilir. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka takmak faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmak da önemli bir önlemdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü, hava sıcaklıkları 30-32 derece arasında olacak. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 28-30 derece civarında kalacak. 4 Haziran Perşembe günü ise sıcaklıklar tekrar 30-32 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Ayrıca serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 11:00-16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak koruyucu bir önlem olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, güneşten korunmak ve yeterli sıvı almak önemlidir.