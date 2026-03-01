İstanbul Hava Durumu! 01 Mart Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

1 Mart 2026 Pazar günü İstanbul'da hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 seviyelerinde kalacak. Rüzgar saatte yaklaşık 6 km hızla doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava daha sıcak ve güneşli olacak. 2 Mart Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek. 3 Mart Salı günü hava yine açık kalacak. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak. 4 Mart Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 2 ile 13 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava ılıman ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarının etkisi artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmalısınız. Bu, cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.