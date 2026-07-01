HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir hava hüküm sürecek. Gün boyunca sıcaklık 30-31 derece civarında seyredecek. Nem oranı %65 oldukça yüksek bir seviyede olacak. Öğle saatlerinde bunaltıcı hissedebiliriz. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmak amacıyla şapka ve güneş gözlüğü bulundurmaları önemli. Ayrıca bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek, sıcak havanın etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İstanbul'da, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 - 31 derece civarında olacak. Nem oranı %65 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Bu sıcak ve nemli hava koşulları, öğle saatlerinde bunaltıcı bir his yaratabilir.

Bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava tamamen açık olacak. Dışarı çıkarken güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü almanız faydalı olacaktır. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 29 - 30 derece arasında olması bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında seyredecek. 4 Temmuz Cumartesi günü hava biraz daha serinleyerek 25 - 26 dereceye düşebilir. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekir. Serin ve gölge alanlar bulunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Yeterli miktarda su içmek de faydalıdır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölüBartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölü
Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.