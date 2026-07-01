İstanbul Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 - 31 derece civarında olacak. Nem oranı %65 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Bu sıcak ve nemli hava koşulları, öğle saatlerinde bunaltıcı bir his yaratabilir.

Bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava tamamen açık olacak. Dışarı çıkarken güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü almanız faydalı olacaktır. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 29 - 30 derece arasında olması bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında seyredecek. 4 Temmuz Cumartesi günü hava biraz daha serinleyerek 25 - 26 dereceye düşebilir. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekir. Serin ve gölge alanlar bulunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Yeterli miktarda su içmek de faydalıdır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.