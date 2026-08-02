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İstanbul Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli. Şehir genelinde sıcaklıklar 20 ile 22 derecede, bazı semtlerde ise 22 ile 29 derece arasında değişiyor. Güneşli havanın tadını çıkarırken UV endeksinin 7 olduğunu unutmamak gerekir. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için hazırlık yapmak, su tüketimine dikkat etmek önemlidir.

İstanbul Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu keyifli. Şehir genelinde hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında. Hava güneşli. Kâğıthane ve Beyoğlu bölgelerinde sıcaklıklar 22 ile 28 derece arasında. Erenköy ve Ayazağa gibi semtlerde ise sıcaklıklar 21 ile 29 derece arasında. Rüzgar hızı 15 ile 26 km/saat arasında. Rüzgar genellikle kuzeydoğu yönünden esiyor. Nem oranı %51 ile %92 arasında değişiyor. Gün doğumu saat 06:00. Gün batımı ise 20:19. Ay doğumu 20:05, ay batımı 07:45. UV endeksi 7 olarak ölçüldü. Bu değer, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 21 ile 32 derece arasında olacak. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 20 ile 32 derece arasında değişecek. Bu gün hava güneşli olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 22 ile 32 derece arasında olacak. Hava bol güneş ışığı alacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. UV endeksinin 7 olduğunu unutmamak gerekir. Bu, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak ve bol su içmek de önemli. Ayrıca, rüzgarın 15 ile 26 km/saat arasında olduğunu dikkate alın. Hafif bir ceket veya hırka almakta fayda var. Nem oranının %51 ile %92 arasında olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içmeye özen gösterin.

Sonuç olarak, İstanbul'da 2 Ağustos 2026 Pazar hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Dışarıda vakit geçirirken güneşe karşı korunmaya ve su kaybını önlemeye dikkat edin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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