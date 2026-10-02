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İstanbul Hava Durumu! 02 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 02 Ekim 2026 tarihi serin ve hafif yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Bulutlu ve nemli hava, yer yer ıslak yollar yaratacak. Dışarı çıkacakların yanlarında ceket ve şemsiye bulundurmaları önem taşıyor. Havanın değişkenliği, şehirdeki dinamik iklim yapısından kaynaklanıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor.

İstanbul Hava Durumu! 02 Ekim Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul’da 02 Ekim Cuma 2026 tarihi için hava durumu serin ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bulutlu gökyüzü ile birlikte ara sıra yağışlar bekleniyor. Bu, İstanbul’un sakin havasını hareketlendirebilir. Şehrin ikonik silueti arasında dolaşırken, yer yer ıslak yollar hissedilecek. Ayrıca havanın hafif nemli olduğu da dikkat çekecek. Bugün hava nasıl diye merak edenler için, hafif bir rüzgar var. Akşam saatlerinde rüzgarın artması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların yanına bir ceket alması iyi bir fikir olabilir.

İstanbul'da hava durumu günün ilerleyen saatlerinde değişebilir. Yağışların sabah saatlerinde başlaması bekleniyor. Dışarı çıkacak olanların şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları önerilir. Gün ortasında hava sıcaklığı 20 derece civarında hissedilecek. İnce bir giysi ile rahat dolaşabileceğiniz bir gün olacaktır. Ancak hava durumu sürekli değişiyor. Gün içerisinde yağış ihtimali olduğunu unutmamak önemli.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da serin havaların hakim olacağı öngörülüyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 21 - 24 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ancak hafta boyunca aralıklarla yağış olma ihtimali var. Havanın değişkenliği, şehrin dinamik iklim yapısından kaynaklanıyor. Ayrıca sonbaharın gelmesi bu durumu etkiliyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

İstanbul’un atmosferinde geçireceğiniz günler için bazı önlemler almak önemlidir. Kapalı alanlara geçişte hafif bir ceket alarak dışarı çıkmalısınız. Hava durumunu gözlemleyerek hazırlıklı olabilirsiniz. Giyiminizi buna göre yaparak, serin havanın hissedilmesini en aza indirebilirsiniz. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak ise konfor ve pratiklik sağlayacaktır.

İstanbul’da bugünkü hava durumu serin ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava trendi bekleniyor. Planlarınızı yaparken bu tahminleri göz önünde bulundurmalısınız. Şehrin tadını çıkarırken hava koşullarına uyum sağlamak en iyi seçenektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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