İstanbul Hava Durumu! 02 Mayıs Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu genel olarak güneşli ve sıcaklık 20 derece. Rüzgar hızı 7,95 km/sa, nem oranı ise %61. 3 ve 4 Mayıs'ta yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 20 derece, gece ise 13 derece civarında kalacak. 5 Mayıs'ta sıcaklıklar 22 dereceye yükselecek. Dışarı çıkacaklar için şemsiye almak ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu genel olarak güneşli. Sıcaklık gündüz 20 derece, gece ise 13 derece. Rüzgar hızı 7,95 km/sa civarındadır. Nem oranı %61 civarında ölçülüyor. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mayıs Pazar günü, gündüz sıcaklık 20 derece olacak. Gece sıcaklık ise 13 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü, gündüz yine 20 derece olacak. Gece sıcaklığı 13 derece civarında kalacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

5 Mayıs Salı günü, hava sıcaklıkları gündüz 22 dereceye yükselecek. Gece ise 13 derece civarında kalacak. Bulutların arasından güneşin ara ara kendini göstermesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere uygun kıyafetler seçmeniz önerilir. Hava durumunu düzenli izlemekte yarar var.

