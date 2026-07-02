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İstanbul Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da bugün hava durumu sıcak ve güneşli. 2 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcaklık 30 ile 32 derece arasında seyredecek. Nem oranı %44 ile %54 arasında değişecek ve rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi ve güneş koruyucu kullanması önem taşıyor. Bu önlemler, keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü İstanbul’da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 30 ile 32 derece arasında olacak. Nem oranı %44 ile %54 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı yaklaşık 6 km olacak. Yağış beklenmiyor. İstanbul’da hava sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 29 ile 31 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise bu rakam 27 ile 30 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 ile %56 arasında değişecek. Cumartesi günü yağış olasılığı %20 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan 5 ile 9 km arasında esecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede durmak olası sağlık sorunlarını önler. Rüzgarın hızı düşük. Deniz kenarında veya açık alanlarda serinlemek isteyenler rüzgarı göz önünde bulundurmalı.

İstanbul'da hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alması keyifli bir gün geçirmelerini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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