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İstanbul Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında seyredecekken, akşam saatlerinde 28 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafifçe esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi, hafif giysiler giymesi ve güneşten korunmaları önemli. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İstanbul'da 3 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 civarında olacak. Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 33 dereceye yükselecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 34 derece civarına çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

İstanbul'da 3 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlığınızı korumanız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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