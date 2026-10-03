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İstanbul Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 3 Ekim Cumartesi günü başlangıçta ılımandır. Sabah saatlerinde güneş parlıyor, gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Ancak akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Bu durum, sonbaharın geldiğini hissettiriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumu günlük etkinliklerinizi ve giyinme tercihleriniz etkileyebilir, bu nedenle hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

İstanbul Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'da, 3 Ekim Cumartesi, hava durumu oldukça değişken. Güneş sabah saatlerinde parlıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu, İstanbul'da vakit geçirenler için güzel bir deneyim sunuyor. Ancak, bulutlar akşam saatlerinde hafif yağış getirecek. Bu, yaz gününün sona erdiğini hatırlatıyor. Hava durumu, sonbaharın gelmesiyle kıyafet seçiminde dikkatli olmamız gerektiğini vurguluyor. Akşam saatlerine yaklaşırken kalın bir ceket almak iyi bir fikir olabilir.

Bugün hava ılıman. Sabah serinliği hissedilecektir. Dışarı çıkarken hafif bir katman almak akıllıca olur. Hava serinledikçe, güneşli anlar enerji üretimini artıracak. Gün ışığından faydalanmak mümkündür. Ancak, gün ortasına yaklaştıkça bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Akşam saatlerinde hafif yağış hissedilecektir.

İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava durumu benzer serinlikle devam edecek. Hafta sonunun ardından sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. 19 ile 21 derece arasında sıcaklıklar görülebilir. Bu günlerde hafif yağış beklentisi mevcut. Hava durumu genel olarak değişken bulutlu olacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülecektir.

Bu hava durumu giyinme tercihlerimizi etkileyecek. Dış mekan etkinlikleri ve günlük aktivitelerimizi planlamada da göz önünde bulundurmalıyız. İstanbul’da dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hava koşullarını dikkate almanız önemli. Yağışlı günler dışarıda geçireceğiniz süreyi kısıtlayabilir. Akşam saatlerinde yağışlı havalara karşı önlem almak gerekir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Böylece planlarınızı uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

İstanbul hava durumu 3 Ekim Cumartesi için ılımandır. Ancak akşamdan itibaren gelecek yağışlar sonbaharın etkisini hissettirecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almayı unutmayın. Keyifli ve sağlıklı günler dileriz!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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