İstanbul Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu, ılık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 - 26 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 20 - 21 derece arasında tahmin ediliyor. Hava genel olarak açık kalacak. Yağış ihtimali de oldukça düşük. Bu nedenle, İstanbul'da hava ılık ve güneşli bir gün olarak öne çıkıyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 25 - 27 derece, gece ise 19 - 21 derece olması bekleniyor. Hava açık kalacak ve yağış ihtimali yine düşük seviyelerde görülecek. 5 Haziran Cuma günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27 - 28 derece, gece sıcaklığı ise 21 - 22 derece civarında olacak. Hava açık ve yağışsız geçmesi öngörülüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapmak, açık hava yürüyüşlerine çıkmak ya da denize girmek için harika bir dönemdesiniz. Ancak, güneş ışınlarının etkisini unutmamalısınız. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, İstanbul'da 3 Haziran'dan itibaren hava durumu ılık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini dikkate alarak gerekli önlemleri almayı unutmayın.