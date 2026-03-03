İstanbul Hava Durumu! 03 Mart Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4 ile 5 dereceye düşecek. Rüzgar, 18 ile 23 km/saat hızında esecek. Rüzgar yönü güney ve güneybatı olacak. Nem oranı ise %49 ile %53 arasında değişecek. Bu koşullar altında İstanbul'daki hava durumu, serin ve bulutlu olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Mart Çarşamba günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 12 ile 13 dereceye kadar yükselebilir. 5 Mart Perşembe günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 11 derece civarında kalacak. 6 Mart Cuma günü ise hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 13 ile 14 dereceye ulaşacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Serin ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini hatırlamalısınız. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Şemsiye veya rüzgar geçirmez bir mont kullanmak da iyi bir seçenek olacaktır. Bu önlemlerle gün boyunca daha rahat ve sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.