HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 03 Mart Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında olacakken, gece de 4 ile 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 18 ile 23 km/saat olarak eserek, güney ve güneybatı yönünde esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek ve hazırlıklı olmak için uygun giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

İstanbul Hava Durumu! 03 Mart Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 4 ile 5 dereceye düşecek. Rüzgar, 18 ile 23 km/saat hızında esecek. Rüzgar yönü güney ve güneybatı olacak. Nem oranı ise %49 ile %53 arasında değişecek. Bu koşullar altında İstanbul'daki hava durumu, serin ve bulutlu olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 4 Mart Çarşamba günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 12 ile 13 dereceye kadar yükselebilir. 5 Mart Perşembe günü hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 11 derece civarında kalacak. 6 Mart Cuma günü ise hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 13 ile 14 dereceye ulaşacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Serin ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini hatırlamalısınız. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Şemsiye veya rüzgar geçirmez bir mont kullanmak da iyi bir seçenek olacaktır. Bu önlemlerle gün boyunca daha rahat ve sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar'da korkutan yangın! Tarihi metruk binalar yandıÜsküdar'da korkutan yangın! Tarihi metruk binalar yandı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.