İstanbul Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu, 04 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici bir seyir izliyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu ılımlı hava, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. İstanbul’da, güneşli ve bulutlu arası bir görünüm var. Yağış olmadığını belirtmek önemli. Günlük aktivite planınızı gerçekleştirmek için iyi bir fırsat mevcut. Açık havada zaman geçirmek, şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir gün.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu değişken hale gelecek. Bu hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Sıcaklığın 17 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Ayrıca, yer yer bulutluluk ve hafif yağışlı günlerin olacağı tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Dışarıda plan yapmadan önce hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Şehirdeki sürpriz hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Bu dönemde dış mekan etkinliklerinizi önceden planlamalısınız. Yağış olasılığına karşı önlem almak gerekebilir. Şehirdeki geçirimli alanlar ve yeşil parkların keyfini çıkarırken, sığınabileceğiniz uygun yerler bulmaya dikkat edin. Hava durumu ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek gerekir. Bu, planlarınızı etkileyen ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

İstanbul'da hava durumu 04 Kasım 2026’da elverişli gözüküyor. Ancak, önümüzdeki günlerde beklenen değişiklikler için hazırlıklı olmakta fayda var. Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için umut verici. Hava tahminlerini izlemeyi unutmamalısınız. Zira, önümüzdeki günlerde İstanbul'un iklim sürprizleri olabilir.