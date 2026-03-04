HABER

İstanbul Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13-14 derece arasında, akşam ise 0-1 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Perşembe günü 12-13 derece, Cuma günü ise 13-14 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Hafta sonu sıcaklıkların 10-11 dereceye düşmesi olası. Açık hava etkinlikleri için uygun, ancak sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalı.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba. İstanbul'da hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 13-14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0-1 derece arasında olacak. Nem oranı %60-70 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı ise 10-15 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar İstanbul'daki hava durumunu açıklıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman geçecek. Perşembe günü sıcaklığın 12-13 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık 13-14 derece civarında olacak. Hafta sonu hava sıcaklıklarının 10-11 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Bu da gelecekteki hava durumu hakkında bir fikir veriyor.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinliklerine uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha düşük olabileceğini unutmayın. Özellikle sabahları dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman artabilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysileri tercih edebilirsiniz. Güneşli hava, açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

İstanbul'da 4 Mart Çarşamba günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu bu şekilde sürecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki düşük sıcaklıkları göz önünde bulundurmalısınız. Uygun giyim tercihleri yapmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
