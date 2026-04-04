İstanbul Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14-15 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8-9 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında olacak.

Serin ve hafif yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca rüzgarın etkisini azaltmanız da önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul'da daha sıcak ve güneşli günlere dönecek. 5 Nisan Pazar günü sıcaklık 16 derece civarına yükselebilir. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Açık bir hava hakim olması öngörülüyor. 7 Nisan Salı günü ise sıcaklık 16 derece civarında kalacak. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği dönemde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamak da önemlidir.

