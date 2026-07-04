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İstanbul Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Gündüz sıcaklığı 28 derece civarında, gece ise 23 derece bekleniyor. Hava genellikle az bulutlu, ancak %40 yağış ihtimali var. Önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak. 5 Temmuz'da tekrar 28 dereceye ulaşacak sıcaklık, 6 Temmuz'da bu seviyeyi koruyacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Yine de yağışlı dönemler olabileceğinden hava durumu kontrol edilmeli.

İstanbul Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İstanbul'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 23 derece civarında olması bekleniyor. Hava genellikle az bulutlu olacak. Ancak ara sıra yağışlı dönemler yaşanabilir. Yağış ihtimali yaklaşık %40 seviyelerinde. Nem oranı %67 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

İstanbul'daki hava durumu, Temmuz ayının ortalama koşullarına yakın. Gündüz sıcaklıkları genellikle 28 derece civarındadır. Geceleri ise 20 derece civarında seyreder. Önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak. 5 Temmuz Pazar günü 28 derece bekleniyor. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık yine 28 derece olabilir. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 29 dereceye çıkması muhtemel. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış olmaması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak ara sıra yağışlı dönemler olabileceğinden, hava durumu kontrol edilmeli. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmeli ve hafif giyinmelisiniz. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka takmayı ve güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin.

İstanbul'da 4 Temmuz Cumartesi günü hava değişken olacak. Gündüzlerde sıcaklık 28 derece civarında, gecelerde ise 23 derece civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak. Güneşli günler yaşanacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacak. Ancak yağışlı dönemler yaşanabileceğinden, hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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